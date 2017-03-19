«Рейнджерс» обыграл «Миннесоту», у Бучневича результативная передача
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» на домашнем
льду уступила «Рейнджерс» со счетом 2:3.
В составе победителей голами отметились Брэди Шей, Оскар
Линдберг и Джимми Веси, а у хозяев льда шайбы забросили Эрик Стаал и Мэтт
Дамба.
Российский форвард команды из Нью-Йорка Павел Бучневич провел на льду 9 минут 42 секунды и отдал одну результативную передачу.
«Рейнджерс» с 93 очками занимает четвертое место в Восточной
конференции, а «Миннесота» расположилась на второй строчке на «Западе», имея в
активе на один балл меньше.
В следующем матче «Нью-Йорк» 22 марта на выезде сыграет с «Нью-Джерси»,
а Уайлд» двумя днями ранее встретится с «Виннипегом».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Миннесота - Рейнджерс - 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)
Голы:
Стаал (Ханзал, Дамба), 12:54 (1:0). Скджей (Зукарелло, Кленденинг), 16:01 (1:1). Линдберг (Миллер), 27:46 (1:2). Веси (Линдберг, Бучневич), 37:34 (1:3). Дамба (Паризе, Койл), 44:51 (2:3).
Место и дата
19 марта 02:00, Эксель Энерджи Центр, Онлайн-трансляция