«Рейнджерс» обыграл «Миннесоту», у Бучневича результативная передача

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» на домашнем льду уступила «Рейнджерс» со счетом 2:3.

В составе победителей голами отметились Брэди Шей, Оскар Линдберг и Джимми Веси, а у хозяев льда шайбы забросили Эрик Стаал и Мэтт Дамба.

Российский форвард команды из Нью-Йорка Павел Бучневич провел на льду 9 минут 42 секунды и отдал одну результативную передачу.

«Рейнджерс» с 93 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, а «Миннесота» расположилась на второй строчке на «Западе», имея в активе на один балл меньше.

В следующем матче «Нью-Йорк» 22 марта на выезде сыграет с «Нью-Джерси», а Уайлд» двумя днями ранее встретится с «Виннипегом».

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