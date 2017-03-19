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Дубль Кучерова и 30 сейвов Василевского не спасли «Тампу» от поражения «Вашингтону»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бей» на домашнем льду уступила «Вашингтону» со счетом 3:5.

В составе победителей хет-трик оформил Ти Джей Оши и по разу отличились Мэтт Нисканен и Джон Карлсон, а у хозяев льда две шайбы забросил Никита Кучеров и одну – Александр Киллорн.

Российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин провел на льду 21 минуту и отдал одну результативную передачу, а его соотечественник из команды соперника, нападающий, Никита Кучеров признан третьей звездой встречи, а голкипер Андрей Василевский отразил 30 из 34 бросков по своим воротам.

«Вашингтон» набрал 100 очков и лидирует в Восточной конференции, а «Тампа» в ней же расположилась на 10-й строчке, имея в активе 77 баллов.

В следующем матче команда из столицы США 22 марта примет «Калгари», а «Лайтнинг» в этот же день встретится с «Аризоной».

НХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Тампа-Бэй - Вашингтон - 3:5 (2:2, 0:0, 1:3)

Голы:

Оши (Бэкстрём, Юханссон), 3:44 (0:1). Оши (Овечкин, Бэкстрём), 11:52 (0:2). Кучеров (Палат, Пойнт), 15:52 (1:2). Киллорн (Друэн), 16:08 (2:2). Нисканен (Бураковски), 43:14 (2:3). Карлсон (Бэкстрём, Оши), 45:30 (2:4). Кучеров (Пойнт), 58:30 (3:4). Оши (Бэкстрём), 59:16 (3:5).

Место и дата

19 марта 02:00, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция

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