Дубль Кучерова и 30 сейвов Василевского не спасли «Тампу» от поражения «Вашингтону»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бей» на домашнем льду уступила «Вашингтону» со счетом 3:5.

В составе победителей хет-трик оформил Ти Джей Оши и по разу отличились Мэтт Нисканен и Джон Карлсон, а у хозяев льда две шайбы забросил Никита Кучеров и одну – Александр Киллорн.

Российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин провел на льду 21 минуту и отдал одну результативную передачу, а его соотечественник из команды соперника, нападающий, Никита Кучеров признан третьей звездой встречи, а голкипер Андрей Василевский отразил 30 из 34 бросков по своим воротам.

«Вашингтон» набрал 100 очков и лидирует в Восточной конференции, а «Тампа» в ней же расположилась на 10-й строчке, имея в активе 77 баллов.

В следующем матче команда из столицы США 22 марта примет «Калгари», а «Лайтнинг» в этот же день встретится с «Аризоной».

НХЛ

Регулярный чемпионат