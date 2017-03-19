«Чикаго» в овертайме победил «Торонто», благодаря голу Хартмана с передачи Панарина
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто» на домашнем
льду в овертайме уступил «Чикаго» со счетом 1:2.
В составе победителей голами отметились Джон Хейден и Райан
Хартман, забивший в овертайме с передачи Артемия Панарина.
«Чикаго» с 97-ю очками лидирует в Западной конференции, а «Торонто»
расположился на восьмой строчке на «Востоке», имея в активе 79 баллов.
В следующем туре «Блэкхокс» 20 марта примет «Колорадо», а «Мэйпл
Лифс» на следующий день встретится с «Бостоном».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически