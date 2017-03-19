«Крылья Советов» – «Ростов». Начало текстовой трансляции в 14:00 (мск)

В матче 20-го тура чемпионата России по футболу «Крылья Советов» сыграют с «Ростовом».

Встреча пройдет на стадионе «Металлург» в Самаре и начнется в 14:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

«Ростов» с 29-ю очками занимает восьмое место в турнирной таблице, а «Крылья» расположились на 15-й строчке, имея в активе 15 баллов.

В сентябре минувшего года команды встречались в рамках первого круга текущего сезона российской премьер-лиги, тогда победу со счетом 2:1 одержали ростовчане.