«Крылья Советов» – «Ростов». Начало текстовой трансляции в 14:00 (мск)
В матче 20-го тура чемпионата России по футболу «Крылья
Советов» сыграют с «Ростовом».
Встреча пройдет на стадионе «Металлург» в Самаре и начнется
в 14:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого
противостояния.
«Ростов» с 29-ю очками занимает восьмое место в турнирной
таблице, а «Крылья» расположились на 15-й строчке, имея в активе 15 баллов.
В сентябре минувшего года команды встречались в рамках первого круга текущего сезона российской премьер-лиги, тогда победу со счетом 2:1 одержали ростовчане.
Матч
Место и дата
19 марта 14:00, Металлург, Текстовая трансляция
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