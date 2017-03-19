«Краснодар» – «Уфа». Начало текстовой трансляции в 16:30 (мск)

В матче 20-го тура чемпионата России по футболу «Краснодар» сыграет с «Уфой».

Встреча пройдет в Краснодаре и начнется в 16:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

«Краснодар» с 32 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а «Уфа» расположилась строчкой ниже, имея в активе на один балл меньше.

В сентябре минувшего года команды встречались в рамках первого круга текущего сезона российской премьер-лиги, тогда матч завершился нулевой ничьей.