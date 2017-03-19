«Краснодар» – «Уфа». Начало текстовой трансляции в 16:30 (мск)
В матче 20-го тура чемпионата России по футболу «Краснодар»
сыграет с «Уфой».
Встреча пройдет в Краснодаре и начнется в 16:30 по
московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого
противостояния.
«Краснодар» с 32 очками занимает четвертое место в турнирной
таблице, а «Уфа» расположилась строчкой ниже, имея в активе на один балл
меньше.
В сентябре минувшего года команды встречались в рамках первого круга текущего сезона российской премьер-лиги, тогда матч завершился нулевой ничьей.
Матч
Место и дата
19 марта 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция
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