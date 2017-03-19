«Терек» – ЦСКА. Начало текстовой трансляции в 16:30 (мск)

В матче 20-го тура чемпионата России по футболу «Терек» сыграет с ЦСКА.

Встреча пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном и начнется в 16:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

ЦСКА с 36-ю очками занимает второе место в турнирной таблице, а «Терек» расположился на седьмой строчке, имея в активе 29 баллов.

В сентябре минувшего года команды встречались в рамках первого круга текущего сезона российской премьер-лиги, тогда дебютный матч армейцев на своем новом стадионе завершился победой со счетом 3:0.