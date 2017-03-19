«Терек» – ЦСКА. Начало текстовой трансляции в 16:30 (мск)
В матче 20-го тура чемпионата России по футболу «Терек»
сыграет с ЦСКА.
Встреча пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном и начнется в 16:30
по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого
противостояния.
ЦСКА с 36-ю очками занимает второе место в турнирной
таблице, а «Терек» расположился на седьмой строчке, имея в активе 29 баллов.
В сентябре минувшего года команды встречались в рамках первого круга текущего сезона российской премьер-лиги, тогда дебютный матч армейцев на своем новом стадионе завершился победой со счетом 3:0.
Матч
Место и дата
19 марта 16:30, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция
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