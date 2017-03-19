«Зенит» – «Арсенал». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)
В матче 20-го тура чемпионата России по футболу «Зенит»
сыграет с «Арсеналом».
Встреча пройдет на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге и
начнется в 19:30 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого
противостояния.
«Зенит» с 36-ю очками занимает третье место в турнирной
таблице, а «Арсенал» расположился на 14-й строчке, имея в активе 15 баллов.
В сентябре минувшего года команды встречались в рамках первого круга текущего сезона российской премьер-лиги, тогда матч завершился победой петербуржцев со счетом 5:0.
Матч
Место и дата
19 марта 19:30, Петровский, Текстовая трансляция
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