«Зенит» – «Арсенал». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)

В матче 20-го тура чемпионата России по футболу «Зенит» сыграет с «Арсеналом».

Встреча пройдет на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

«Зенит» с 36-ю очками занимает третье место в турнирной таблице, а «Арсенал» расположился на 14-й строчке, имея в активе 15 баллов.

В сентябре минувшего года команды встречались в рамках первого круга текущего сезона российской премьер-лиги, тогда матч завершился победой петербуржцев со счетом 5:0.