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Срисакет Сор Рунгвисаи нанес первое поражение в карьере Роману Гонсалесу

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Срисакет Сор Рунгвисаи (справа) и Роман Гонсалес
Срисакет Сор Рунгвисаи (справа) и Роман ГонсалесИсточник: Getty Images

Тайский боксер Срисакет Сор Рунгвисаи победил никарагуанца Романа Гонсалеса в бою за звание чемпиона мира по версии WBC во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг).

В первом раунде Рунгвисаи отправил Гонсалеса на настил ринга. В шестом раунде с тайца было снято одно очко за удар головой.

В результате поединок продлился все 12 раундов и завершился спорным решением судей в полу Рунгвисаи. Один судья поставил ничью 113-113. Двое других отдали победу тайцу с одинаковым счетом 114-112.

Таким образом, Гонсалес потерпел первое поражение в карьере. Ранее он одержал 46 побед (38 досрочно). На счету Рунгвисаи 42 победы (38 досрочно), 4 поражения и 1 ничья.

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