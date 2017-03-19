Срисакет Сор Рунгвисаи нанес первое поражение в карьере Роману Гонсалесу

Срисакет Сор Рунгвисаи (справа) и Роман Гонсалес Источник: Getty Images

Тайский боксер Срисакет Сор Рунгвисаи победил никарагуанца Романа Гонсалеса в бою за звание чемпиона мира по версии WBC во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг).

В первом раунде Рунгвисаи отправил Гонсалеса на настил ринга. В шестом раунде с тайца было снято одно очко за удар головой.

В результате поединок продлился все 12 раундов и завершился спорным решением судей в полу Рунгвисаи. Один судья поставил ничью 113-113. Двое других отдали победу тайцу с одинаковым счетом 114-112.

Таким образом, Гонсалес потерпел первое поражение в карьере. Ранее он одержал 46 побед (38 досрочно). На счету Рунгвисаи 42 победы (38 досрочно), 4 поражения и 1 ничья.