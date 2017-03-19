Хоккеисты «Сент-Луиса» забросили три безответные шайбы в ворота «Аризоны»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Аризона» на домашнем
льду уступила «Сент-Луису» со счетом 0:3.
В составе победителей шайбы забросили Алекс Пьетранджело,
Скотт Апшолл и Дэвид Перрон.
«Сент-Луис» с 81-м очком занимает седьмое место в Западной
конференции, а «Аризона» в ней же расположилась на 13-й строчке, имея в активе
61 балл.
В следующем матче «койоты» 21 марта на выезде сыграют с «Нэшвиллом»,
а «Блюз» нас следующий день встретится с «Колорадо».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Аризона - Сент-Луис - 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Голы:
Петранжело (Баумистер, Штястны), 6:53 (0:1). Апшолл 22:52 (0:2). Перрон (Парайко), 58:57 (0:3).
Место и дата
19 марта 04:00, Хила Ривер Арена, Онлайн-трансляция
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