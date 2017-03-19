Хоккеисты «Сент-Луиса» забросили три безответные шайбы в ворота «Аризоны»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Аризона» на домашнем льду уступила «Сент-Луису» со счетом 0:3.

В составе победителей шайбы забросили Алекс Пьетранджело, Скотт Апшолл и Дэвид Перрон.

«Сент-Луис» с 81-м очком занимает седьмое место в Западной конференции, а «Аризона» в ней же расположилась на 13-й строчке, имея в активе 61 балл.

В следующем матче «койоты» 21 марта на выезде сыграют с «Нэшвиллом», а «Блюз» нас следующий день встретится с «Колорадо».

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