Сотая шайба Кучерова в НХЛ, 30 сэйвов Василевского и травмы у Чорлуки с Денисовым. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра воскресенья.

1. Защитники «Локомотива» Ведран Чорлука и Виталий Денисов получили травмы в матче со «Спартаком» (1:1).

2. Красно-белые выразили мнение, что судьи в этом сезоне приняли решение не давать им 11-метровые удары.

3. Футболисты «Милана» с минимальным счетом обыграли «Дженоа».

4. «Ницца» не сумела обыграть «Нант» и осталась на третьем месте в чемпионате Франции.

5. Дубль Диего Ролана помог «Бордо» разгромить «Монпелье».

6. В НХЛ в ночь с субботы на воскресенье состоялось восемь матчей, в которых российские хоккеисты набрали шесть очков. А в НБА прошло семь игр.

7. Две шайбы Никиты Кучерова и 30 сэйвов Андрея Василевского не спали «Тампу» от поражения в матче с «Вашингтоном».

8. «Чикаго» в овертайме победил «Торонто», благодаря голу Райана Хартмана с передачи Артемия Панарина.

9. «Рейнджерс» обыграл «Миннесоту», Павел Бучневич записал на своей счет результативную передачу.

10. Тайский боксер Срисакет Сор Рунгвисаи победил никарагуанца Романа Гонсалеса в бою за звание чемпиона мира по версии WBC во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг).

Видео дня: Никита Кучеров забросил свою 100-ю и 101-ю шайбу в НХЛ

Цитата дня: «Я уже определился со своим будущим», - Арсен Венгер после поражения от «Вест Бромвича»(1:3).

Обязательно к прочтению:

«Его в больницу везли?» - «Нет, умер в раздевалке…» Как ушел Сергей Гимаев

Нечемпионская оборона. Михаил Борзыкин – о «Спартаке»

А с трибун неслось: «Сергей Гимаев!». Атмосфера матча «Локомотив» - ЦСКА

Падение Москвы: ЦСКА вслед за «Динамо» выбывает из плей-офф

Наконец-то он это сделал! Шипулин сокрушил Фуркада и Бе на последнем рубеже