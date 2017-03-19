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Сотая шайба Кучерова в НХЛ, 30 сэйвов Василевского и травмы у Чорлуки с Денисовым. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра воскресенья.

1. Защитники «Локомотива» Ведран Чорлука и Виталий Денисов получили травмы в матче со «Спартаком» (1:1).

2. Красно-белые выразили мнение, что судьи в этом сезоне приняли решение не давать им 11-метровые удары.

3. Футболисты «Милана» с минимальным счетом обыграли «Дженоа».

4. «Ницца» не сумела обыграть «Нант» и осталась на третьем месте в чемпионате Франции.

5. Дубль Диего Ролана помог «Бордо» разгромить «Монпелье».

6. В НХЛ в ночь с субботы на воскресенье состоялось  восемь матчей, в которых российские хоккеисты набрали шесть очков. А в НБА прошло семь игр.

7. Две шайбы Никиты Кучерова и 30 сэйвов Андрея Василевского не спали «Тампу» от поражения в матче с «Вашингтоном». 

8. «Чикаго» в овертайме победил «Торонто», благодаря голу Райана Хартмана с передачи Артемия Панарина.

9.  «Рейнджерс» обыграл «Миннесоту», Павел Бучневич записал на своей счет результативную передачу.

10. Тайский боксер Срисакет Сор Рунгвисаи победил никарагуанца Романа Гонсалеса в бою за звание чемпиона мира по версии WBC во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг).

Видео дня: Никита Кучеров забросил свою 100-ю и 101-ю шайбу в НХЛ

Цитата дня: «Я уже определился со своим будущим», - Арсен Венгер после поражения от «Вест Бромвича»(1:3).

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