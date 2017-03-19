Геннадий Головкин победил Дэниела Джейкобса судейским решением

Казахский боксер Геннадий Головкин в поединке за титул чемпиона мира по версии WBC и «суперчемпиона» мира по версии WBA в среднем весе (до 72,6 кг) победил американца Дэниела Джейкобса.

Титул Головкина по версии IBF на кону не стоял из-за отказа американца пройти повторное взвешивание.



В первом раунде Джейкобс оказался в нокдауне, но смог продолжить бой, который продлился все 12 раундов. Кстати, впервые в карьере Головкин провел на ринге все 12 раундов. Ранее лишь один его поединок продлился до 11 раунда.

В итоге судьи единогласным решением отдали победу Головкину: 115-112, 115-112, 114-113.

Таким образом, теперь на его счету 37 побед (33 досрочно), а на счету Джейкобса 32 победы (29 досрочно) и 2 поражения.