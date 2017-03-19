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Перед матчем в Корее прошла минута молчания в память о Сергее Гимаеве (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккейный матч Южная Корея – Россия начался с минуты молчания по Сергею Гимаеву.

Игроки сборной России вышли на матч в траурных повязках. На табло олимпийского стадиона показали траурную фотографию Сергея Гимаева. На корейском языке по арене было объявлено о трагедии, которая произошла в субботу в Туле, где во время хоккейной игры ветеранов ушел из жизни заслуженный тренер страны, популярный эксперт и комментатор Сергей Наильевич Гимаев.

Диктор объявил минуту молчания. Все зрители встали, после чего были исполнены гимны двух стран.

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