Геннадий Орлов: Розетти и Левников умели признавать ошибки, они были ближе к болельщикам

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов рассказал о работе департамента судейства и инспектирования РФС.

- Футбол существует для болельщиков, это всем известно. Без болельщиков к происходящему не будет интереса, не будет развиваться вся футбольная отрасль. Поэтому к болельщикам нужно относиться бережнее.

Болельщики «Зенита» пообещали подарить телевизор господину Будогосскому, чтобы он лучше рассмотрел, что происходит во время матча. Он мог отшутиться и спокойно отреагировать – сказать, что еще разберутся в этой ситуации. Но он с абсолютно холодным сердцем говорит, что передаст телевизор детям.

Если мы вспомним время, когда судейством в России руководили Роберто Розетти и Николай Левников, то увидим, что эти люди умели признавать ошибки. Они были ближе к болельщикам.

Очень жаль, что над Будогосским нет никакой власти. Среди членов исполкома не хватает авторитетных людей, досконально разбирающихся в футболе – их очень мало. Поэтому мы даже не знаем, кто может поправить Будогосского. Почему там нет Романцева, Газзаева, Валентина Иванова – людей, которые хорошо понимают футбол.

Попадание в еврокубки – это большой бизнес для клубов, особенно попадание в Лигу чемпионов. За еврокубки борьбу ведут «Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Ростов», «Краснодар» – так почему на их матчи не назначать арбитров, которые работали бы за воротами? Это же будет способствовать объективности.

Но сейчас у нас не умеют признавать ошибки. А если не признавать ошибки, то на что дальше-то рассчитывать?, - цитирует Орлова «Матч ТВ».

Напомним, 12 марта «Зенит» проиграл «Амкару» со счетом 0:1. Победу пермякам принес гол Роланда Гиголаева. По ходу матча Евгений Турбин не засчитал два гола сине-бело-голубых. Сначала он и его помощники не увидели, что мяч пересек линию ворот после удара Хави Гарсии, а затем отменили гол Артема Дзюбы. Арбитр посчитал, что перед этим «Амкар» неправильно разыграл свободный удар.

14 марта контрольно-квалификационная комиссия РФС признала решения Турбина в этой игре правильными.