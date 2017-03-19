Александр Бубнов: «Ростову» нужно набирать очки и цепляться за еврокубки

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 20-го тура РФПЛ «Крылья Советов» - «Ростов».

- Не все игроки «Ростова» были задействованы в Манчестере, в чемпионате нужно набирать очки, цепляться за еврокубки. Прогноз - 1:0 в пользу «Ростова», - цитирует Бубнова Sportbox.

Напомним, что матч состоится сегодня в 14:00 мск. После 19 туров «Ростов» занимает восьмое место в чемпионате России, «Крылья Советов» расположились на 15-й строчке.