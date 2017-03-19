Сергей Кирьяков: Беспокоит истерика, что «Зенит» якобы проигрывает из-за судейства

Перед матчем «Зенит» - «Арсенал» главный тренер туляков Сергей Кирьяков поделился ожиданиями в преддверии встречи.

- Что беспокоит перед матчем? Истерика вокруг «Зенита», связанная с тем, что из-за судей команда проигрывает. Игру обслужит очень опытный арбитр. Хочется верить, что он не поддастся на это давление и будет обслуживать матч профессионально. Понятно, что «Зенит» не очень удачно стартовал на весеннем отрезке. Команда вылетела из Лиги Европы. Но в любом случае, в ней собраны квалифицированные исполнители, которые стоят больших денег. Предстоит очень тяжелый матч, считаю, что «Зенит» бросит на эту игру все. В Питере прекрасно понимают, что эта игра в какой-то мере для сине-бело-голубых решающая и определяющая. Поэтому они выйдут с хорошим и должным настроем, - цитирует Кирьякова «Спорт-уик-энд».

Напомним, что матч «Зенит» - «Арсенал» состоится сегодня в 19:30 в Санкт-Петербурге. После 19 туров питерский клуб занимает третью строчку в турнирной таблице РФПЛ, туляки расположились на 14-м месте.

Матч Зенит - Арсенал Место и дата 19 марта 19:30, Петровский, Текстовая трансляция







