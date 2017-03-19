Валерий Рейнгольд: «Терек» усложнит ЦСКА жизнь

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча 20-го тура, в котором «Терек» примет ЦСКА.

«Очень интригующий поединок. У ЦСКА средний состав. Им будет очень тяжело и матчи в Грозном для них исторически складываются непросто. У Грозного есть потенциал, чтобы усложнить армейцам жизнь.

Почему Виктор Гончаренко не доверяет Федору Чалову? Я видел матч молодежного состава ЦСКА с «Бенфикой». Чалов выглядел плохо. Наверняка, это видели и тренеры ЦСКА. Поэтому они отдают предпочтение другим игрокам. Что еще остается делать? Чалов еще наиграется, а Витиньо и Оланаре должны приносить пользу здесь и сейчас», - сказал Рейнгольд.

Напомним, что в матче 20-го тура чемпионата России по футболу «Терек» сыграет с ЦСКА.

Встреча пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном и начнется в 16:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

ЦСКА с 36-ю очками занимает второе место в турнирной таблице, а «Терек» расположился на седьмой строчке, имея в активе 29 баллов.