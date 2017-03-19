Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Масс-старт. Женщины
Биатлон  Масс-старт. Мужчины
Футбол  Терек- : -ЦСКА
Футбол  Крылья Советов- : -Ростов
Футбол  Спартак-2- : -Динамо
Футбол  Краснодар- : -Уфа
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Валерий Рейнгольд: «Терек» усложнит ЦСКА жизнь

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча 20-го тура, в котором «Терек» примет ЦСКА.

«Очень интригующий поединок. У ЦСКА средний состав. Им будет очень тяжело и матчи в Грозном для них исторически складываются непросто. У Грозного есть потенциал, чтобы усложнить армейцам жизнь.

Почему Виктор Гончаренко не доверяет Федору Чалову? Я видел матч молодежного состава ЦСКА с «Бенфикой». Чалов выглядел плохо. Наверняка, это видели и тренеры ЦСКА. Поэтому они отдают предпочтение другим игрокам. Что еще остается делать? Чалов еще наиграется, а Витиньо и Оланаре должны приносить пользу здесь и сейчас», - сказал Рейнгольд.

Напомним, что в матче 20-го тура чемпионата России по футболу «Терек» сыграет с ЦСКА.

Встреча пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном и начнется в 16:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

ЦСКА с 36-ю очками занимает второе место в турнирной таблице, а «Терек» расположился на седьмой строчке, имея в активе 29 баллов.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Валерий Рейнгольд: «Краснодару» будет тяжело взломать оборону «Уфу»Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча 20-го тура, в котором «Краснодар» примет «Уфу».«Терек» – ЦСКА. Начало текстовой трансляции в 16:30 (мск)В матче 20-го тура чемпионата России по футболу «Терек» сыграет с ЦСКА.«Самедову надо понять, что он – не Бекхэм, а Кутепову нужно меньше спать»«Самедову надо понять, что он – не Бекхэм, а Кутепову нужно меньше спать»Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд подвел итоги матча 20-го тура РФПЛ, в котором красно-белые сыграли вничью с «Локомотивом»В Москве состоялся митинг жителей против передачи ЦСКА части парка «Березовая роща»Жители Хорошевского района Москвы сегодня провели митинг, призванный не допустить передачи части территории парка «Березовая роща» футбольному клубу ЦСКА.Валерий Рейнгольд: Если бы «Ростову» попалась «Сельта», дончане ее бы прошлиБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд похвалил футболистов «Ростова» за ответный матч с «Манчестер Юнайтед» (0:1).Валерий Рейнгольд: Если «Спартак» настроится – «Локомотиву» делать нечегоБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча красно-белых в 20-м туре РФПЛ с «Локомотивом».Игорь Лебеденко: Может, «Тереку» и не хватает Иванова, но команда не может зависеть от одного игрокаФорвард «Терека» Игорь Лебеденко оценил два матча команды после возобновления чемпионата и рассказал, чего ждет от игры 20-го тура с ЦСКА.Оружие «Спартака», креатив «Динамо» и тренировки Тимощука. Пока вы спали (видео)Оружие «Спартака», креатив «Динамо» и тренировки Тимощука. Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях в российском футболе.Российские клубы в еврокубках заработали 40,5 млн евроРоссийские клубы заработали за участие в еврокубках 40,5 млн евро.Щенников вернулся в общую группу ЦСКАЗащитник ЦСКА Георгий Щенников вернулся в общую группу и вместе с командой готовится к матчу 20-го тура чемпионата России с «Тереком», сообщает официальный твиттер армейцев.Алан Дзагоев попал в команду недели FIFA 17Каждую неделю EA Sports выбирает игроков, показавших лучшие результаты в матчах сборных и клубов по всему миру. Из этих игроков формируется команда, которой можно сыграть в FIFA Ultimate Team.Не слишком ли «кучерявая» история? Что смущает в истории с пальцем ГинераНе слишком ли «кучерявая» история? Что смущает в истории с пальцем ГинераВладелец ПФК ЦСКА Евгений Гинер лишился пальца на правой руке. Мы решили разобраться, что нас смущает во всей этой истории?Пресс-служба ЦСКА: История с пальцем Гинера никого не касается!Как уже писал «Советский спорт», владелец ПФК ЦСКА Евгений Гинер лишился пальца на правой руке.«Терек» расторг контракт с Педро Кеном«Терек» по обоюдному согласию сторон расторг контракт с бразильским полузащитником Педро Кеном.Жители соседних районов протестуют против расширения территории ЦСКАЖители Хорошевского района Москвы собирают митинг, призванный не допустить передачи части территории парка «Березовая роща» футбольному клубу ЦСКА.«Динамо»: Мы согласовали с ЦСКА все детали перехода ПанченкоГенеральный директор московского «Динамо» Евгений Муравьев сообщил, что столичный клуб договорился с ЦСКА о переходе форварда Кирилла Панченко.Кто станет чемпионом? Изучаем календарь «Спартака», ЦСКА и «Зенита»Кто станет чемпионом? Изучаем календарь «Спартака», ЦСКА и «Зенита»Обозреватель «Советского спорта» прикинул, сколько очков могут набрать главные претенденты на чемпионский титул в оставшихся матчах.Турбин был прав? РФС разобрал судейство матча «Амкар» – «Зенит»Турбин был прав? РФС разобрал судейство матча «Амкар» – «Зенит»Во вторник состоялось заседание контрольно-квалификационной комиссии по матчам 19-го тура РФПЛ.Долматов стал координатором молодежной команды и старших возрастов школы ЦСКАБывший главный тренер ЦСКА Олег Долматов вернулся в клуб. 68-летний специалист будет координатором молодежной команды и старших возрастов школы.ЦСКА и «Арсенал» проведут товарищеский матч 26 мартаВо время паузы в чемпионате России «Арсенал» проведет спарринг со московским ЦСКА, сообщает официальный сайт тульского клуба.
Бокс
Геннадий Головкин победил Дэниела Джейкобса судейским решением
Бокс
Срисакет Сор Рунгвисаи нанес первое поражение в карьере Роману Гонсалесу
Хоккей
Видео дня: Кучеров забросил свою 100-ю и 101-ю шайбу в НХЛ
Хоккей
«Чикаго» в овертайме победил «Торонто», благодаря голу Хартмана с передачи Панарина
все новости
Терек
Тереккалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Валерий Рейнгольд
Валерий Рейнгольдвсе новости