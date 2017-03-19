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Валерий Рейнгольд: «Краснодару» будет тяжело взломать оборону «Уфу»

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча 20-го тура, в котором «Краснодар» примет «Уфу».

«Включая матч на Кубок, «Уфа» одержала две победы, но только за счет везенья. Игры у команды нет. По составу «Краснодар» сильнее, хотя по качеству футбола им есть куда прибавлять. Особенно по части характера и самоотдачи.

«Уфа» спокойно уйдет в оборону и «Краснодару» будет тяжело ее взломать. Тем более, что нет Федора Смолова, который команду тащил. Случиться может всякое, но «Краснодар» должен побеждать, если у команды есть амбиции», - считает Рейнгольд.

Напомним, что в матче 20-го тура чемпионата России по футболу «Краснодар» сыграет с «Уфой».

Встреча пройдет в Краснодаре и начнется в 16:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

«Краснодар» с 32 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а «Уфа» расположилась строчкой ниже, имея в активе на один балл меньше.

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