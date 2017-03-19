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Виталий Петров: Названная в честь меня трибуна – очередная победа в моей карьере и жизни

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Первый российский пилот Формулы-1 Виталий Петров рассказал о том, как родилась идея назвать одну из трибун «Сочи Автодрома» его именем.

– Когда летел в Сочи, уже знал, по какому поводу меня туда позвали. Некоторое время назад мне позвонил промоутер российского этапа «Ф-1» Сергей Воробьев и рассказал об этой идее – я дал согласие.

Я и радовался, и волновался одновременно. Эмоции трудно передать словами. Могу сказать только одно: это очень большое событие в моей жизни. Очередная победа в моей спортивной карьере. Но, конечно, это только начало пути – на достигнутом останавливаться ни в коем случае не собираюсь, - цитирует Петрова Sportbox.

Ранее стало известно, что трибуна Т2 «Сочи Автодрома» теперь будет носить имя первого в истории России пилота Формулы-1 Виталия Петрова.

Напомним, в нынешнем сезоне «Сочи Автодром» в четвертый раз примет этап чемпионата мира Гран-при России, который пройдет 28-30 апреля. 

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