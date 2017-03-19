Геннадий Головкин: Я готов дать Джейкобсу реванш

Чемпион мира в среднем весе по трем версиям Геннадий Головкин дал комментарий по итогам своего боя с Дэниелом Джейкобсом.

- Я очень уважаю Джейкобса. Он проделал хорошую и чистую работу. Он превосходно восстановился после нокдауна и дал настоящий бой.

Сегодня я должен был победить судейским решением. Не думал о том, что нужно обязательно забирать 12-й раунд, чтобы вырвать победу. Впервые я провел на ринге все 12 раундов. Конечно, я хочу сразиться с Саулем Альваресом, но также готов предоставить Джейкобсу реванш, - заявил Головкин.

Напомним, сегодня Геннадий Головкин в упорной борьбе одолел Джейкобса (115-112, 115-112, 114-113) и защитил чемпионские титулы WBA, WBC и IBF. Бой состоялся в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».