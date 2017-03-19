Юнянь и Хингис победили на турнире в Индиан-Уэллсе в парном разряде

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Каролина Плишкова: Кузнецова почти не ошибалась с задней линии Третья ракетка мира Каролина Плишкова подвела итоги полуфинала турнира WTA BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе со Светланой Кузнецовой (6:7 (5:7), 6:7 (2:7)).

Калифорнийская сказка. Веснина и Кузнецова – в финале Индиан-Уэлса! Светлана Кузнецова и Елена Веснина разыграют между собой российский финал суперпрестижного турнира в американском Индиан-Уэлсе.

Шамиль Тарпищев: Шансы Кузнецовой в финале предпочтительнее Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о выходе в финал турнира WTA BNP Paribas Open двух российских теннисисток – Елены Весниной и Светланы Кузнецовой.

Кристина Младенович: Игра Весниной оказалась слишком быстрой для меня 26-я ракетка мира Кристина Младенович из Франции подвела итоги полуфинала турнира WTA BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе с Еленой Весниной из России (3:6, 4:6).

Елена Веснина: Атмосфера матча с Младенович была наэлектризована 15-я ракетка мира Елена Веснина прокомментировала победу над Кристиной Младенович из Франции (6:3, 6:4) и выход в финал турнира WTA BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе.

Светлана Кузнецова: Мы с Весниной были в одной команде в Сочи, еще когда нам было 12 Российская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась ожиданиями от матча с соотечественницей Еленой Весниной в финале турнира в Индиан-Уэллсе.

Кузнецова вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе, где сразится с Весниной Финал крупного турнира WTA в Индиан-Уэллсе будет полностью российским.

Веснина обыграла Младенович и вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе Россиянка Елена Веснина стала первой финалисткой турнира WTA в Индиан-Уэллсе.

Турнир в Голландии готов предоставить Шараповой wild card Российская теннисистка Мария Шарапова может принять участие в турнире WTA в Хертогенбоше (Голландия). Руководители турнира могут предоставить ей wild card.

Каролина Плишкова: Нельзя позволить Кузнецовой заиграть по-своему, иначе она заставит меня бегать Третья ракетка мира Каролина Плишкова рассказала о своих ожиданиях перед матчем со Светланой Кузнецовой в ½ финала турнира WTA BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе.

Кристина Младенович: Для меня не так важно, с кем теперь играть 26-я ракетка мира Кристина Младенович прокомментировала победу над Каролин Возняцки из Дании (3:6, 7:6 (7:4), 6:2) в четвертьфинале турнира WTA BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе, что позволит 23-летней теннисистке из Франции дебютировать в топ-20 рейтинга WTA на следующей неделе.

Елена Веснина: Заключительный гейм с Уильямс провела так, будто это мой последний гейм в жизни 15-я ракетка мира Елена Веснина рассказала о том, что чувствует после победы над Винус Уильямс из США (6:2, 4:6, 6:3) и выхода в полуфинал турнира WTA BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе.

Макарова и Веснина не смогли выйти в финал турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина не смогли выйти в финал турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде.

Веснина обыграла Винус Уильямс и вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе Россиянка Елена Веснина пробилась в финал турнира WTA, который проходит в американском Индиан-Уэллсе.

Гарбинье Мугуруса: Я нисколько не расстроена поражением от Плишковой Седьмая ракетка мира Гарбинье Мугуруса подвела итоги матча с Каролиной Плишковой из Чехии (6:7 (2:7), 6:7 (5:7)) в ¼ финала турнира WTA BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе.

Каролина Плишкова: Мне всегда удаются матчи с Мугурусой Третья ракетка мира Каролина Плишкова прокомментировала выход в полуфинал турнира WTA BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе. В ¼ финала чешская теннисистка на двух тай-брейках победила седьмого номера мирового рейтинга Гарбинье Мугурусу из Испании (7:6 (7:2), 7:6 (7:5)).

Плишкова стала соперницей Кузнецовой по полуфиналу туринра в Индиан-Уэллсе Чешка Каролина Плишкова станет соперницей россиянки Светланы Кузнецовой в полуфинале теннисного турнира в Индиан-Уэллсе.

Кузнецова обыграла Павлюченкову и вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе Российская теннисистка Светлана Кузнецова в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе обыграла соотечественницу Анастасию Павлюченкову со счетом 6:3, 6:2.

Веснина, обыграв Кербер, вышла в поуфинал турнира в Индиан-Уэллсе и сыграет с Винус Уильямс Российская теннисистка Елена Веснина в матче четвертого круга турнира в Индиан-Уэллсе одержала победу над представительницей Германии Анжеликой Кербер.