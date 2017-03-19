Юнянь и Хингис победили на турнире в Индиан-Уэллсе в парном разряде
Представительница Китайского Тайбэя Чань Юнянь и швейцарка Мартина Хингис стали победительницами теннисного турнира в Индиан-Уэллсе (США) в парном разряде.
В финале Юнянь и Хингис победили чешскую пару Люси Градецка/Катерина Синякова со счетом 7:6 (7:4), 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 31 минуту.
Для Хингис это 56-й титул в карьере на турнирах WTA в парном разряде, для Юнянь – 19-й.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 6 814 635 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Финал
Чань Юнянь (Тайвань)/Мартина Хингис (Швейцария) - Люси Градецка/Катерина Синякова (Чехия) - 7:6 (7:4), 6:2
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