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Юнянь и Хингис победили на турнире в Индиан-Уэллсе в парном разряде

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Представительница Китайского Тайбэя Чань Юнянь и швейцарка Мартина Хингис стали победительницами теннисного турнира в Индиан-Уэллсе (США) в парном разряде.

В финале Юнянь и Хингис победили чешскую пару  Люси Градецка/Катерина Синякова со счетом 7:6 (7:4), 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 31 минуту.

Для Хингис это 56-й титул в карьере на турнирах WTA в парном разряде, для Юнянь – 19-й. 

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 6 814 635 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал 

Чань Юнянь (Тайвань)/Мартина Хингис (Швейцария) - Люси Градецка/Катерина Синякова (Чехия) - 7:6 (7:4), 6:2

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