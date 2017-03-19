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Дэниел Джейкобс: Уверен в том, что выиграл у Головкина. Судьи меня разочаровали

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Американский средневес Дэниел Джейкобс уверен в том, что сделал достаточно для победы над чемпионом мира по трем версиям Геннадием Головкиным.

- Я уверен в том, что выиграл этот бой. Как минимум с преимуществом в пару раундов. И фанаты в зале великолепно меня поддерживали. Все хотели увидеть мегафайт Головкин - Альварес, но я внес в данный расклад свои коррективы. Конечно, судейское решение стало большим разочарованием.

После нокдауна я сказал Triple G, что он должен убить меня. Но потом удивился - неужели это все, что он может? Я переломил ход поединка и считаю, что сделал достаточно для победы, - заявил Джейкобс.

Напомним, сегодня Геннадий Головкин в упорной борьбе одолел Джейкобса (115-112, 115-112, 114-113) и защитил чемпионские титулы WBA, WBC и IBF. Бой состоялся в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

Боец из Казахстана уже заявил о том, что он готов предоставить сопернику право на реванш.

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