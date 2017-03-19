Дальмайер стартует под первым номером в масс-старте, Акимова - под 14-м, Домрачева - под 24-м

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Наконец-то он это сделал! Шипулин сокрушил Фуркада и Бе на последнем рубеже Антон Шипулин выиграл золотую медаль в гонке преследования на последнем этапе Кубка мира, который проходит в Холменколлене. Фуркад – второй,

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Звезда мирового биатлона объявила бойкот президенту. Это из-за допинга россиян? На последнем в сезоне этапе Кубка мира скандал посерьезнее того, что было у Фуркада с Шипулиным и Логиновым на чемпионате мира.

Йоханнес Бе: Я не был уверен в победе после финиша Норвежский биатлонист Йоханнес Бе поделился впечатлениями после спринта на этапе Кубка мира в Холменколлене (Норвегия). Напомним, что он занял первое место.

Мартен Фуркад: Я зол из-за промаха, но доволен вторым местом Французский биатлонист Мартен Фуркад поделился впечатлениями после спринта на этапе Кубка мира в Холменколлене (Норвегия). Напомним, что он занял второе место.

Антон Шипулин: Спасибо тренерам и сервисменам, они не позволили мне проиграть Ландертингеру Российский биатлонист Антон Шипулин поделился впечатлениями после спринта на этапе Кубка мира в Холменколлене (Норвегия). Напомним, что он занял третье место.

Два ботинка! Шипулин на мгновение опередил соперника в борьбе за бронзу Антон Шипулин завоевал бронзовую медаль в спринтерской гонке на последнем этапе Кубка мира по биатлону, который начался в Холменколлене.

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