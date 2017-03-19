Дальмайер стартует под первым номером в масс-старте, Акимова - под 14-м, Домрачева - под 24-м
Сегодня состоится заключительная женская гонка в рамках Кубка мира сезона-2016/17.
Девушки побегут масс-старт - 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. В гонке выступят 30 лучших биатлонисток по итогам сезона и этапа в Холменколлене.
Россию представит только Татьяна Акимова - у представительницы Чувашии 14-й стартовый номер. Лидер общего зачета Кубка мира немка Лаура Дальмайер стартует первой, чешка Габриэла Коукалова - второй, финка Кайса Макарайнен - третьей.
Белоруска Дарья Домрачева отправится на дистанцию под 24-м номером.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию масс-старта. Начало трансляции в 13:15 мск.
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