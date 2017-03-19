РФПЛ. «Зенит» сыграет с «Арсеналом», «Терек» - ЦСКА и другие матчи
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Матч
Голы
Прудников 79 (1:0).
Состав
Анжи: Юрченко, Фибел, Мусалов, Жиров, Паршивлюк, Гулиев, Эззатоллахи (Гасанов, 74), Хубулов (Дудиев, 82), Кацаев, Будковский, Асильдаров (Прудников, 61)
Оренбург: Кержаков, Малых, Ойеволе, Полуяхтов (Саная, 88), Сиваков, Георгиев, Воробьёв (Драгун, 72), Афонин, Коронов (Лобжанидзе, 81), Дюриш, Григорьев
Предупреждения:
Асильдаров, 12; Прудников, 80 - Сиваков, 49
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
17 марта 19:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция
Матч
Голы
Кузнецов 24 (1:0).
Состав
Томь: Солосин, Осипов, Митерев, Баляйкин, Попов, Пугин, Чуперка, Кузнецов (Большунов, 84), Голышев, Сасин, Соболев (Макурин, 74)
Амкар: Хомич, Занев, Конде, Идову, Огуде, Костюков (Зайцев, 57), Гол, Гиголаев (Йовичич, 75), Комолов, Гасилин (Салугин, 62), Бодул
Предупреждения:
Осипов, 35; Пугин, 37; Попов, 48 - Гол, 47; Конде, 61; Зайцев, 79; Идову, 84; Йовичич, 90
Судья:
Тимур Арсланбеков (Россия)
Место и дата
18 марта 11:30, Труд, Текстовая трансляция
Матч
Голы
Ильин 11 (1:0).
Состав
Урал: Заболотный, Динга, Новиков, Данцев, Бикфалви, Емельянов, Димитров (Серченков, 87), Кулаков, Манучарян (Коробов, 68), Лунгу, Ильин (Бугуи, 90)
Рубин: Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Набиуллин (Ткачук, 67), Бурлак, Мвила, Цакташ, Ахметов, Жемалетдинов (Лестьенн, 69), Жонатас, Канунников
Предупреждения:
Бикфалви, 69; Коробов, 83 - Жонатас, 80
Судья:
Артём Чистяков (Россия)
Место и дата
18 марта 14:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция
Матч
Локомотив - Спартак - 1:1 (1:0)
Голы
Ари 41 (1:0). Промес 52 (1:1).
Состав
Локомотив: Гилерме, Чорлука (Пейчинович, 46), Денисов В., Кверквелия, Михалик, Игнатьев, Миранчук А., Фернандеш (Майкон, 76), Тарасов (Баринов, 62), Денисов И., Ари
Спартак: Ребров, Комбаров, Таски, Кутепов, Ещенко, Промес, Зобнин, Фернандо, Самедов, Ананидзе (Попов, 70), Зе Луиш
Предупреждения:
Игнатьев, 34; Фернандеш, 72; Ари, 84 - Фернандо, 29; Ещенко, 80
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
18 марта 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
19 марта 14:00, Металлург, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
19 марта 16:30, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
19 марта 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
19 марта 19:30, Петровский, Текстовая трансляция