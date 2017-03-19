Оши, Кроуфорд и Аллен - три звезды игрового дня в НХЛ
Официальный сайт НХЛ представил тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.
Третьей звездой стал голкипер «Сент-Луиса» Джейк Аллен, сделавший «шатаут» в матче с «Аризоной» (3:0), отразив 31 бросок.
Второй звездой назван голкипер «Чикаго» Кори Кроуфорд, отразивший 25 бросков из 26 в матче с «Торонто» (2:1 ОТ).
Первой звездой признан нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши, набравший 4 (3+1) очка в матче с «Тампой» (5:3).
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