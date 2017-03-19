Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Масс-старт. Женщины
Биатлон  Масс-старт. Мужчины
Футбол  Терек- : -ЦСКА
Футбол  Крылья Советов- : -Ростов
Футбол  Спартак-2- : -Динамо
Футбол  Краснодар- : -Уфа
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Оши, Кроуфорд и Аллен - три звезды игрового дня в НХЛ

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Официальный сайт НХЛ представил тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня. 

Третьей звездой стал голкипер «Сент-Луиса» Джейк Аллен, сделавший «шатаут» в матче с «Аризоной» (3:0), отразив 31 бросок.

Второй звездой назван голкипер «Чикаго» Кори Кроуфорд, отразивший 25 бросков из 26 в матче с «Торонто» (2:1 ОТ). 

Первой звездой признан нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши, набравший 4 (3+1) очка в матче с «Тампой» (5:3).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сотая шайба Кучерова в НХЛ, 30 сэйвов Василевского и травмы у Чорлуки с Денисовым. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра воскресенья.НХЛ. «Оттава» уступила «Монреалю», «Анахайм» обыграл «Сан-Хосе» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Национальной хоккейной лиге.Хоккеисты «Сент-Луиса» забросили три безответные шайбы в ворота «Аризоны»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Аризона» на домашнем льду уступила «Сент-Луису» со счетом 0:3.Видео дня: Кучеров забросил свою 100-ю и 101-ю шайбу в НХЛРоссийский форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу в матче с «Вашингтоном».«Чикаго» в овертайме победил «Торонто», благодаря голу Хартмана с передачи ПанаринаВ матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто» на домашнем льду в овертайме уступил «Чикаго» со счетом 1:2.Дубль Кучерова и 30 сейвов Василевского не спасли «Тампу» от поражения «Вашингтону»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бей» на домашнем льду уступила «Вашингтону» со счетом 3:5.«Рейнджерс» обыграл «Миннесоту», у Бучневича результативная передачаВ матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» на домашнем льду уступила «Рейнджерс» со счетом 2:3.«Коламбус» в овертайме обыграл «Айлендерс», Бобровский остался в запасеМатч регулярного чемпионата НХЛ между «Айлендерс» и «Коламбусом» завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матч – 3:2 в пользу «Коламбуса».«Детройт» обыграл «Колорадо», Татар сделал дубльМатч регулярного чемпионата НХЛ между «Детройтом» и «Колорадо» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:1 в пользу «Детройта».НХЛ. «Детройт» - «Колорадо», «Айлендерс» - «Коламбус» и другие матчиВсе матчи регулярного чемпионата НХЛ на сайте «Советского спорта».Александр Овечкин: Вечная память Сергею ГимаевуФорвард «Вашингтона» и сборной России Александр Овечкин выразил соболезнования в связи со смертью Сергей Гимаева. Напомним, что известный комментатор, хоккейный эксперт, заслуженный тренер России скончался на 63-м году жизни во время матча ветеранов в Туле.«Оттава» и «Монреаль» проведут матч на открытом воздухе в честь 100-летия НХЛМатч регулярного чемпионата НХЛ сезона 2017/2018 между «Оттавой» и «Монреалем» пройдет 16 декабря на стадионе Lansdowne Park в столице Канады и будет посвящен столетию лиги.Вячеслав Фетисов: Мне трижды предлагали возглавить клубы НХЛПервый зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Вячеслав Фетисов рассказал о том, что его предлагали стать главным тренером сразу несколько клубов Национальной хоккейной лиги.Стэмкос провел первую полноценную тренировку после травмыКапитан «Тампы-Бэй» Стивен Стэмкос впервые после травмы тренировался без ограничений, сообщает Sportsnet.ca.Яромир Ягр: Теперь собираюсь обойти Хоу по очкам, набранным после 50 летФорвард «Флориды» Яромир Ягр сделал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (4:3 Б), что позволило ему обойти канадца Горди Хоу по набранным очкам в НХЛ в возрасте после 40 лет.Евгений Малкин: Может, мы с Кросби еще десять лет будем играть за «Питтсбург» и выиграем еще два Кубка СтэнлиФорвард «Питтсбурга» Евгений Малкин рассказал о поддержке со стороны капитана «пингвинов» Сидни Кросби и выразил желание остаться в команде до конца карьеры.Кросби, Джиордано и Ягр названы лучшими игроками пятницы в НХЛФорвард «Питтсбурга Сидни Кросби стал первой звездой дня в НХЛ.Сидни Кросби: Мне повезло, что я играю с МалкинымКапитан «Питтсбурга» Сидни Кросби рассказал о своем партнере по команде Евгении Малкине.«Торонто» подписал форварда «Витязя»Форвард «Витязя» Миро Аалтонен подписал контракт новичка с «Торонто». Стандартное соглашение рассчитано на три года.НХЛ. «Рейнджерс» уступил «Флориде», «Баффало» обыграл «Анахайм» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Национальной хоккейной лиге.
Хоккей
Оши, Кроуфорд и Аллен - три звезды игрового дня в НХЛ
Бокс
Дэниел Джейкобс: Уверен в том, что выиграл у Головкина. Судьи меня разочаровали
Бокс
Геннадий Головкин: Я готов дать Джейкобсу реванш
Футбол
Валерий Рейнгольд: «Терек» усложнит ЦСКА жизнь
все новости
Джейк Аллен
Джейк Алленвсе новости
Кори Кроуфорд
Кори Кроуфордвсе новости
Ти Джей Оши
Ти Джей Ошивсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости