Александр Мостовой: «Спартак» сделал еще один маленький шажочек на пути к чемпионству

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча 20-го тура РФПЛ «Локомотив» - «Спартак» (1:1).

- Нужно отметить, что атмосфера на матче была по-настоящему футбольная. Какой она всегда и должна быть. Чувствовался нерв. Другое дело, что сама игра получилась довольно вязкой. Хотя моменты возникали как у железнодорожников, так и у спартаковцев. Не забил в середине первого тайма Самедов, получил травму Чорлука, который очень много значит в обороне «Локомотива», после чего «Спартак» сравнял счет. В итоге получилась заслуженная ничья.

Что же касается красно-белых, то они сделали еще один маленький шажочек на пути к чемпионству. На фоне нынешних ЦСКА и «Зенита», потерявших Муссу - Думбия и Халка - Витселя, спартаковцы продолжают использовать свой шанс. В оставшихся турах три-четыре матча «Спартак» наверняка выиграет. Вот и считайте, сколько ему еще нужно набрать очков, чтобы стать недосягаемым для конкурентов, - цитирует Мостового «Спорт-уик-энд».

Напомним, что матч 20-го тура «Локомотив» - «Спартак» завершился ничьей - 1:1. В активе красно-белых 45 очков, у ближайших преследователей - «Зенита» и ЦСКА - по 36, но есть еще игра в запасе.