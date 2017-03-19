Андрей Червиченко: «Динамо» должно забить два-три мяча второму составу «Спартака»

Бывший президент красно-белых Андрей Червиченко поделился ожиданиями от центральной встречи 27-го тура первенства ФНЛ между «Спартаком-2» и «Динамо».

«Динамо» обязано обыгрывать второй состав красно-белых. Если ты не можешь забить два-три мяча дублерам, тогда в премьер-лиге делать нечего. Бело-голубые должны победить», - считает Червиченко.

Игра на «Открытие Арене» начнется сегодня в 16:00 мск.

Напомним, бело-голубые с 58 очками лидируют в таблице первого дивизиона, их соперник с 40 баллами идет четвертым.