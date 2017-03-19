Ибрагимович готов остаться в «Манчестер Юнайтед» при условии повышения зарплаты

Шведский форвард Златан Ибрагимович готов остаться в «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон, если английский клуб поднимет ему зарплату до уровня Уэйна Руни и Поля Погба, сообщает The Sun.

Согласно условиям действующего контракта 35-летний швед может провести в «МЮ» еще один сезон. Форвард готов активировать эту опцию, если «Манчестер Юнайтед» поднимет ему зарплату до уровня самых высокооплачиваемых игроков команды - Уэйна Руни и Поля Погба, которые получают по 300 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Сейчас Ибрагимович зарабатывает на 40 тысяч фунтов меньше.

В нынешнем сезоне Златан забил 26 голов в 41 матче за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.