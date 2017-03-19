Финал четырех женской Евролиги-2017 пройдет в России
Город Кириши Ленинградской области примет Финал четырех женской ватерпольной Евролиги-2017, сообщил «Советскому спорту в Санкт-Петербурге» менеджер Европейской федерации водных видов спорта (LEN) Марко Бирри.
В полуфинале турнира испанская «Сабадель» сыграет с греческим «Олимпиакосом», а киришский «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» встретится с испанским «Матаро». Матчи пройдут 28 апреля.
На следующий день в спорткомплексе «Нефтяник» состоятся матч за третье место и финал Евролиги.
Напомним, российский «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» вышел в финал Евролиги третий раз подряд. В общей сложности команда ранее 10 раз выходила в Финал четырех, пять раз выходила в финал, однако не побеждала в турнире. В сезоне-2011/12 Финал четырех проходил в Киришах, «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» занял в нем третье место.
Отметим, «КИНЕФ-Суртугнефтегаз» - 14-кратный чемпион России по водному поло, команда выигрывает чемпионат России 14 сезонов подряд.
Она - Месси российских бассейнов. Девушка, которая не отдает чемпионство 14 лет!