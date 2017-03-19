Витиньо: У ЦСКА есть шансы догнать впереди идущих конкурентов
Нападающий ЦСКА Витиньо в преддверии игры 20-го тура чемпионата России против «Терека» заявил, что у армейцев еще есть шанс догнать лидера РФПЛ - «Спартак».
– У нас есть шансы догнать впереди идущих конкурентов. Это должно быть нашей основной мотивацией. Нам надо играть с хорошим настроем и отдачей, чтобы достичь положительного результата и пытаться подтянуться к лидерам, - цитирует Витиньо официальный твиттер ЦСКА.
#Matchday!— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 19 марта 2017 г.
⚽️ #ТерекЦСКА
🏆 #РФПЛ
⏰ 16:30 мск
🏟 Ахмат-Арена
📺 МатчТВ pic.twitter.com/ChXM42XXtG
Напомним, что матч «Терек» - ЦСКА пройдет сегодня в 16:30 в Грозном. После 19 туров армейцы занимают второе место в турнирной таблице РФПЛ, в активе команды 36 очков. Лидирует «Спартак» с 45 баллами.
Матч
Место и дата
19 марта 16:30, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция