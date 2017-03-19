Сафин выиграл золото Гран-при в США, Мартьянова и Дериглазова завоевали серебро и бронзу

Олимпийский чемпион 2016 года в Рио-де-Жанейро россиянин Тимур Сафин завоевал золото на Гран-при по фехтованию на рапирах в США.

В финале соревнований россиянин победил американца Александра Массиаласа. Бронзовые медали завоевали итальянцы Даниэле Гароццо и Джорджо Авола.

У женщин победу праздновала американка Ли Кифер. Серебро завоевала россиянка Марта Мартьянова, бронзовые медадали - у итальянки Арианны Эрриго и россиянки Инны Дериглазовой.