Александр Бубнов: Не исключаю, что «Терек» преподнесет сюрприз в матче с ЦСКА

футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 20-го тура РФПЛ «Терек» - ЦСКА.

- У ЦСКА не все в порядке с атакой, «Тереку» нельзя проигрывать дома. При этом задняя линия обеих команд весьма надежна – отсюда и прогноз на нулевую ничью. Впрочем, не исключаю, что «Терек» преподнесет сюрприз (если можно так выразиться о матче в Грозном), - цитирует Бубнова Sportbox.

Напомним, что матч «Терек» - ЦСКА пройдет сегодня в 16:30 в Грозном. После 19 туров армейцы занимают второе место в турнирной таблице РФПЛ, в активе команды 36 очков. Лидирует «Спартак» с 45 баллами. «Терек» расположился на седьмой строчке.