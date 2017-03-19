Райан Гиггз: Все лучшие игроки мира играют за пределами АПЛ

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз посетовал на отсутствие суперзвезд в английской премьер-лиге.

- Сейчас мы видим, что в АПЛ нет таких мастеров, какие были с 2005 по 2012 год. Это напрямую повлияло на то, что ведущие английские команды вылетели из Лиги чемпионов.

Кажется, сейчас все лучшие игроки находятся в другом чемпионате. Кроме Серхио Агуэро и Алексиса Санчеса в премьер-лиге нет футболистов мирового класса.



В это время «Лестер» ушел далеко вперед без таких игроков. Это действительно удивляет, особенно если смотреть на составы «Барселоны» и «Реала», - заявил Гиггз.

Напомним, действующий чемпион Англии «Лестер» в четвертьфинале Лиги чемпионов сразится с мадридским «Атлетико». Другие английские команды уже покинули турнир.

