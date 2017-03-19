Роман Трушечкин: «Спартак» играет только в свою игру и никогда – на чужих ошибках
Комментатор «Матч ТВ» Роман Трушечкин оуенил игру «Спартака» в матче с «Локомотивом» (1:1) в 20-м туре РФПЛ.
- «Спартак» играет только в свою игру, только от себя и никогда – на чужих ошибках. Такая команда бывает уязвима для контратак, и в «Спартаке» по ходу сезона с этим разобрались. Фернандо – это настоящая находка. Игрок с великолепным чувством позиции, он позволяет красно-белым возвращать себе множество мячей, оброненных в атакующих рывках.
Но есть проблема, с которой пока «Спартак» справиться не может. Строго говоря, она вообще не решаема в наших условиях: трехмесячная пауза приводит к необратимым разрушениям тонких нитей, сшивающих атаку. А это – основа и суть лидерского поведения «Спартака». Есть устойчивая фраза: нервные клетки не восстанавливаются. Так вот, созидательные взаимодействия игроков – такие же хрупкие и уязвимые. И это чисто спартаковская болячка. Другие сезонные лидеры страдали от этого меньше: ЦСКА – команда контратак, а «Зенит» был силен фигурами звездных игроков.
А в «Спартаке» диагностируется неровный игровой пульс Промеса, у Зе Луиша не бьются голы. Каррера видит, что не обойтись без помощи атакующих игроков второго ряда, но ни Попов, ни Ананидзе сейчас не способны сколько-нибудь долго тянуть созидательную игру на себе. Поэтому был нужен Самедов, и этот новичок принес «Спартаку» пока единственную победу в 2017-м.
«Спартак» пока не поймал свою игру в атаке, поэтому оценить своевременность очередного перерыва сложно. Он может как поставить все на места, так и еще больше усложнить Каррере тонкую доводку атаки. Но «Спартаку» вообще не приходится считать календарь своим союзником. Отдыхать ему не светит как минимум до 5 мая, когда в соперниках окажется «Томь».
Напомним, что матч 20-го тура «Локомотив» - «Спартак» завершился ничьей - 1:1. В активе красно-белых 45 очков, у ближайших преследователей - «Зенита» и ЦСКА - по 36, но есть еще игра в запасе.
Матч
Локомотив - Спартак - 1:1 (1:0)
Голы
Ари 41 (1:0). Промес 52 (1:1).
Состав
Локомотив: Гилерме, Чорлука (Пейчинович, 46), Денисов В., Кверквелия, Михалик, Игнатьев, Миранчук А., Фернандеш (Майкон, 76), Тарасов (Баринов, 62), Денисов И., Ари
Спартак: Ребров, Комбаров, Таски, Кутепов, Ещенко, Промес, Зобнин, Фернандо, Самедов, Ананидзе (Попов, 70), Зе Луиш
Предупреждения:
Игнатьев, 34; Фернандеш, 72; Ари, 84 - Фернандо, 29; Ещенко, 80
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
18 марта 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция