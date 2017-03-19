Григорий Дрозд: Во второй половине боя с Джейкобсом Головкин попадал очень мало

Российский боксер первого тяжелого веса Григорий Дрозд подвел итоги поединка Геннадий Головкин - Дэниел Джейкобс.

- Геннадий хорошо стартовал и уверенно провел первую половину боя. А вторая получилась неплохой для Головкина, но хорошей для Джейкобса. Американец не боялся, а Гена, не знаю, по какой причине, снизил свою активность.

Возможно, это связано с тем, что Джейкобс смог нейтрализовать джеб Головкина. И во второй половине боя Гена попадал очень мало. А все свои атаки, по крайней мере, очень многие, Головкин проводит через переднюю руку - он либо сталкивает соперника, либо ставит его к канатам и начинает бомбить, - рассказал Дрозд.

Напомним, сегодня Геннадий Головкин в упорной борьбе одолел Дэниела Джейкобса (115-112, 115-112, 114-113) и защитил чемпионские титулы WBA, WBC и IBF. Бой состоялся в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».



