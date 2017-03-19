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Тренеры и массажисты паралимпийской сборной России прошли проверку на допинг

Источник:  «Весь спорт»Комментарии

Старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова рассказала о допинг-проверке РУСАДА, которая произошла утром 19 марта на железнодорожной станции «Огоньки» Иркутской области.

Российские сотрудники шведской компании IDTM, проводя допинг-контроль по заказу РУСАДА, заставили сдать пробы мочи главного тренера паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирину Громову, массажиста Ирину Корниенко и сервисменов Романа Жеребятьева и Вячеслава Алексеенкова. 

«На станцию Огоньки мы со «стоячими» спортсменами приехали, чтобы принять участие в «Большом альпинистском марафоне», который входит в серию Russialoppet, - сказала Ирина Громова в интервью «Весь спорт». – Трасса здесь очень сложная, поэтому наши «сидячие» во главе с шестикратным паралимпийским чемпионом Романом Петушковым этот старт пропускали. Когда сегодня утром к нам приехали офицеры допинг-контроля, мы одновременно удивились и обрадовались. Удивились – потому что добираться сюда непросто. Обрадовались – потому что, несмотря на недопуск на международные соревнования, ребятам и девчонкам надо набирать «антидопинговую» историю. Нам скрывать нечего, мы открыты для любых проверок! Пробы взяли у всех ребят – Лекомцева, Милениной, Кодлозёрова, Румянцева, Братюк, Михеевой. А потом я испытала шок, когда допинг-офицеры сказали, что пробы мочи также должны сдать – я, массажист и сервисмены. Заявили: у нас на вас разнарядка. Столкнулась с этим первый раз, поэтому сразу написала вопросы своим коллегам по организации «Спорт и право». Но в Москве была самая ночь, поэтому – несмотря на всю неординарность ситуации – я приняла решение сдать пробы. Этот допинг-контроль по заказу РУСАДА проводили российские сотрудники шведской компании IDTM. Я подумала: если будем отказываться, придумают что-нибудь, раструбят, что русские отказались проходить допинг-контроль. В итоге, пробы мочи сдали я, массажист Ирина Корниенко и сервисмены Роман Жеребятьев и Вячеслав Алексеенков. Кстати, на своей баночке я обнаружила царапины - и указала это в протоколе.

Кому, для чего потребовались наши допинг-пробы – непонятно. Понятно, что это не является нарушением, но на всякий случай спросила – в последнее время никто из нас не применял лекарства, которые могли содержать запрещенные вещества. Если только немного коньяка увидят в наших пробах (улыбается). Сейчас с коллегами по организации «Спорт и право» мы активно обсуждаем ситуацию, наши действия. Сейчас ясно только одно: Антидопинговый кодекс не предполагает проверку персонала спортсменов на допинг путем изучения человеческих жидкостей. Будем разбираться. 

Напомним, что паралимпийская сборная России в полном составе была отстранена от Игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году.  

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