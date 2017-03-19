Сергей Ковалев: Я не считал очки, но Головкин победил Джейкобса. С удовольствием посмотрел бы реванш

Экс-чемпион мира по трем версиям в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев поделился своим видением поединка Геннадий Головкин - Дэниел Джейкобс.

- Я не считал очки, но, конечно, Гена выиграл бой. Проблема состояла в том, что все 12 раундов он охотился за головой соперника. 95% ударов были по голове. Мое мнение - ему следовало больше работать по корпусу. Джейкобс выглядел очень достойно. Я бы с удовольствием посмотрел реванш, - рассказал Ковалев в интервью Fightspace.





Напомним, сегодня Геннадий Головкин в упорной борьбе одолел Дэниела Джейкобса (115-112, 115-112, 114-113) и защитил чемпионские титулы WBA, WBC и IBF. Бой состоялся в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

Боец из Казахстана уже заявил о том, что он готов предоставить сопернику право на реванш.

