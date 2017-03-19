Федор Щербаченко: «Спартак» унес ноги в матче с «Локомотивом»
Российский тренер Федор Щербаченко поделился впечатлениями от матча «Локомотив» - «Спартак» (1:1) в 20-м туре чемпионата России.
- Не скажу, что «Спартак» должен был выигрывать – по моему мнению, он немножко унес ноги.
Последние матчи показывают, что «Спартак» действует на пределе своих возможностей. Игроки команды подчеркивают в интервью, что Каррера – мотиватор. И, возможно, то, что сегодня показывает «Спартак», – это его максимум, которого может и не хватить для чемпионства, - заявил Щербаченко в интервью порталу Euro-Football.ru.
Напомним, что матч 20-го тура «Локомотив» - «Спартак» завершился ничьей - 1:1. В активе красно-белых 45 очков, у ближайших преследователей - «Зенита» и ЦСКА - по 36, но есть еще игра в запасе.
Матч
Локомотив - Спартак - 1:1 (1:0)
Голы
Ари 41 (1:0). Промес 52 (1:1).
Состав
Локомотив: Гилерме, Чорлука (Пейчинович, 46), Денисов В., Кверквелия, Михалик, Игнатьев, Миранчук А., Фернандеш (Майкон, 76), Тарасов (Баринов, 62), Денисов И., Ари
Спартак: Ребров, Комбаров, Таски, Кутепов, Ещенко, Промес, Зобнин, Фернандо, Самедов, Ананидзе (Попов, 70), Зе Луиш
Предупреждения:
Игнатьев, 34; Фернандеш, 72; Ари, 84 - Фернандо, 29; Ещенко, 80
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
18 марта 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция