Федор Щербаченко: «Спартак» унес ноги в матче с «Локомотивом»

Российский тренер Федор Щербаченко поделился впечатлениями от матча «Локомотив» - «Спартак» (1:1) в 20-м туре чемпионата России.

- Не скажу, что «Спартак» должен был выигрывать – по моему мнению, он немножко унес ноги.

Могу сказать, что «Спартак» после летней подготовки выглядел лучше, чем после зимней, и, наверное, то была все-таки заслуга Аленичева. Второй момент: на сегодняшний день «Спартак» Карреры изучили, соперники понимают, чего от него ожидать. И третий момент – это сегодняшняя роль в «Спартаке» Глушакова, которую многие принижали, но сейчас мы видим, что его команде катастрофически не хватает. Без Глушакова «Спартак» играет как добротная средняя команда.



Последние матчи показывают, что «Спартак» действует на пределе своих возможностей. Игроки команды подчеркивают в интервью, что Каррера – мотиватор. И, возможно, то, что сегодня показывает «Спартак», – это его максимум, которого может и не хватить для чемпионства, - заявил Щербаченко в интервью порталу Euro-Football.ru.

Напомним, что матч 20-го тура «Локомотив» - «Спартак» завершился ничьей - 1:1. В активе красно-белых 45 очков, у ближайших преследователей - «Зенита» и ЦСКА - по 36, но есть еще игра в запасе.



