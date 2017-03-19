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Виталий Смирнов: Надо разобраться, в какой степени виновен Португалов

Источник:  «Собеседник»Комментарии

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов прокомментировал ситуацию с пожизненным отстранением от работы специалиста спортивной медицины Сергея Португалова.

– Не знаю, мне трудно сказать что-то о его привлечении по уголовной статье. Сперва надо разобраться, в какой степени он там виновен. Это вопрос юриспруденции, – сказал Смирнов в интервью Sobesednik.ru.

На днях Спортивный арбитражный суд в Лозанне пожизненно дисквалифицировал доктора Сергея Португалова, работавшего с российскими пловцами. Доктора обвинили в нарушении нескольких пунктов антидопинговых правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

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