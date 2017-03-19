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Экипаж Касьянова выиграл Кубок мира в Пхенчхане и занял первое место в общем зачете четверок

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Четверка российского бобслеиста Александра Касьянова победила в финале Кубка мира в корейском Пхенчхане.

Экипаж Касьянова, в составе которого выступают Алексей Зайцев, Василий Кондратенко и Алексей Пушкарев, занял первое место в общем зачете четверок Кубка мира по бобслею сезона-2016/17. По сумме двух попыток россияне смогли опередить экипаж швейцарца Рико Петера, который стал вторым в общем зачете. 

По итогам сезона на счету Касьянова 1500 очков, у Петера - 1471. Третье место занял американец Стивен Холкомб (1362). 

Еще один россиянин Алексей Стульнев (1282) стал четвертым.

Финальный этап Кубка мира

Пхенчхан (Южная Корея), 19 марта

Мужчины

Четверки

1. Россия (Александр Касьянов, Алексей Зайцев, Василий Кондратенко, Алексей Пушкарев) – 1.39,96

2. Швейцария (Рико Петер) – 1.40,19

3. Латвия (Оскарс Киберманис) – 1.40,22…

Итоговый зачет Кубка мира в четверках

1. Александр Касьянов (Россия) – 1500

2. Рико Петер (Швейцария) – 1471

3. Стивен Холкомб (США) – 1362

4. Алексей Стульнев (Россия) – 1282

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