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Габриэла Коукалова: Относительно Бессеберга я остаюсь при своем мнении, он не соответствует должности

Источник:  Isport.czКомментарии

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова снова подчеркнула свое негативное отношение к президенту IBU Андерсу Бессебергу.

- Я остаюсь при своем мнении. Человек на таком важном посту должен быть примером для всех и защищать интересы спортсменов. Однако если он не соответствует своей должности и правила его совершенно не интересуют, то что он делает на этой должности?, - заявила чемпионка мира-2017 в спринте.

Напомним, по окончании спринтерской гонки на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене Габриэла Коукалова отказалась пожать руку Бессебергу. 

Ранее чешская биатлонистка требовала применить самые жесткие санкции к нарушителям антидопинговых правил.

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