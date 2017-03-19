Игрок «Колорадо» шайбой разбил лицо болельщику

Защитник «Колорадо» Франсуа Бошмен попал шайбой в лицо болельщику во время матча НХЛ с «Детройтом», сообщает «Лента.Ру».

В первом периоде хоккеист попытался выбросить шайбу по борту, но попал в отверстие для камеры. Болельщик, который пострадал от удара шайбой, сумел остановить кровь полотенцем.

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Детройтом» и «Колорадо» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:1 в пользу «Детройта».

В составе победителя дубль сделал Томаш Татар. Также отличились Джастин Абделькадер, Дилан Ларкин и Густав Нюквист. У «Колорадо» гол в активе Натана Маккиннона. Российский защитник «Эвеланш» Федор Тютин результативными действиями не отметился.