Анатолий Алябьев: Раз ничего у тренеров женской сборной не получается, то надо сказать им спасибо и с ними попрощаться

Двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев считает, что тренерский состав женской сборной России надо заменить.

- Мы все переживаем за российский биатлон, каждый сезон тренеры обещают грамотно подвести спортсменок к чемпионату мира, говорят, говорят, а в итоге у женской команды ничего не получается, - сказал Алябьев. - Это очень печально. По итогам этого сезона надо сесть и проанализировать все от и до. Вместе со спортсменками, тренерами и, возможно, даже руководством СБР.

За год до Игр можно много еще чего натворить, как плохого, так и хорошего, а раз ничего у этих тренеров не получается, то надо сказать им спасибо и с ними попрощаться. В стране есть достойные специалисты, хороших тренеров можно найти. Руководству СБР нужно принять радикальное решение, отступать уже некуда.

Да, иногда у команды бывают всплески. Есть, например, Ира Старых, она должна хорошо подойти к олимпийскому сезону после всех тех передряг, которые у нее были. Может быть, еще девчонки подойдут, но с тренерами надо что-то делать, их оправдания уже не должны приниматься в расчет, всему есть предел, - цитирует Алябьева ТАСС.

Добавим, что старшими тренерами женской сборной являются Виталий Норицын и Валерий Медведцев. Также в тренерский штаб команды входят Сергей Коновалов, Павел Ланцов, Александр Дегтярев.