Кубок мира. Женщины. Масс-старт. Как это было
Сегодня состоится заключительная женская гонка в рамках Кубка мира сезона-2016/17 - масс-старт на 12,5 км.
Гонка пройдет в рамках девятого этапа Кубка мира в Холменколлене.
Россию представит только Татьяна Акимова - у представительницы Чувашии 14-й стартовый номер. Лидер общего зачета Кубка мира немка Лаура Дальмайер стартует первой, чешка Габриэла Коукалова - второй, финка Кайса Макарайнен - третьей.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию масс-старта. Начало трансляции в 13:15 мск.
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