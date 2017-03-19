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Кубок мира. Женщины. Масс-старт. Как это было

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня состоится заключительная женская гонка в рамках Кубка мира сезона-2016/17 - масс-старт на 12,5 км.

Гонка пройдет в рамках девятого этапа Кубка мира в Холменколлене.  

Россию представит только Татьяна Акимова - у представительницы Чувашии 14-й стартовый номер. Лидер общего зачета Кубка мира немка Лаура Дальмайер стартует первой, чешка Габриэла Коукалова - второй, финка Кайса Макарайнен - третьей.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию масс-старта. Начало трансляции в 13:15 мск.  

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