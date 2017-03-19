Луис Энрике: Решение о своем будущем примет сам Иньеста

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился своим видением будущего полузащитника Андреса Иньесты.

- Нужно верить тому, что говорит сам Иньеста. Приближаясь к концу карьеры, у него есть два варианта: либо завершить ее в «Барселоне», либо попробовать что-то новое, как поступил Хави. Решение о своем будущем будет принимать сам Андрес, - заявил Луис Энрике.

Ранее Андрес Иньеста отклонил два предложения от китайских клубов.

При этом по условиям одного соглашения, зарплата 32-летнего испанца составила бы 35 миллионов евро «чистыми». Также клуб предлагал Иньесте другие привилегии, как например, возможность не играть в гостевых матчах.

Несмотря на решение продолжить играть за «Барселону», Иньеста может вернуться к вариантам из Китая.

Полузащитник пока так и не продлил контракт с клубом, истекающий в 2018 году. «Барселона» предложила Иньесте подписать новый двухлетний контракт, но его условия не устроили сторону игрока. Более того, Иньеста сомневается, стоит ли ему оставаться в команде.

В нынешнем сезоне он провел на поле 1390 минут, что составляет всего 39,6 процента от максимально возможного времени. Но желание сыграть на чемпионате мира в России, скорее всего, заставит Иньесту продолжить карьеру в «Барселоне», так как попадание в сборную из китайской суперлиги он считает не очень хорошей идеей.