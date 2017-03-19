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На матче «Крылья Советов» – «Ростов» ожидается до 10 тысяч болельщиков

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 20-го тура РФПЛ между «Крыльями Советов» и «Ростов» не вызвал ажиотажа в Самаре.

Ожидается, что на трибунах стадиона «Металлург» соберется около 10 тысяч билетов.

Самый дорого билет на матч стоит 1500 рублей.

Напомним, что матч «Крылья Советов» – «Ростов» начнется в 14:00.

Матч

Крылья Советов - Ростов - 0:0

1-й тайм

Состав

Крылья Советов: Лория, Зотов, Ятченко, Надсон, Таранов, Бато, Глеб, Мияилович, Громов, Зинков, Зуев

Ростов: Медведев, Кудряшов, Навас, Терентьев, Ерохин, Препелицэ, Мевля, Нобоа, Калачёв, Бухаров, Полоз

Предупреждения:

нет - Нобоа, 9

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

19 марта 14:00, Металлург, Текстовая трансляция

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