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Тириль Экхофф выиграла масс-старт в Холменколлене

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала победительницей гонки с общего старта на заключительном этапе Кубка мира-2016/17.

На последний круг Экхофф ушла в компании с чемпионкой мира-2017 в спринте чешкой Габриэлой Коукаловой. Но у норвежской биатлонистки осталось намного больше сил на финальный отрезок дистанции. Третьей стала двукратная обладательница Большого хрустального глобуса Кайса Макарайнен.

Семикратная чемпионка мира немка Лаура Дальмайер пересекла финишную черту девятой. Напомним, она досрочно гарантировала себе победу в общем зачете.

Единственная российская участница гонки Татьяна Акимова стала 29-й.

В 15:30 по московскому времени на старт масс-старта в Холменколлене выйдут мужчины. Эта гонка станет заключительной в программе Кубка мира.

Холменколлен (Норвегия)
Кубок мира
Женщины
Масс-старт. 12,5 км

1. Тириль Экхофф (Норвегия) — 34.32,1 (1 промах)
2. Габриэла Коукалова (Чехия) — +22,6 (1)
3. Кайса Макаряйнен (Финляндия) — +34,5 (2)
4. Вероника Виткова (Чехия) — +36,1 (4)
5. Франциска Хильдебранд (Германия) — +39,0 (1)
6. Мари Лаукканен (Финляндия) — +40,0 (2)
7. Анаи Бескон (Франция) — +43,4 (3)
8. Дарья Домрачева (Беларусь) — +48,5 (2)
9. Лаура Дальмайер (Германия) — +54,2 (3)
10. Юлия Джима (Украина) — +57,9 (1)
...29. Татьяна Акимова (Россия) — + 3.24,6 (3)

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