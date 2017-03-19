Прощание с Гимаевым состоится 21 марта во дворце спорта ЦСКА

Прощание с заслуженным тренером России Сергеем Гимаевым предварительно состоится во вторник, 21 марта, в Ледовом дворце спорта ЦСКА на Ленинградском проспекте, сообщает «Матч ТВ».

Предварительное время проведения панихиды - с 10:30 до 12:00. После этого состоится отпевание на Химкинском кладбище.

Напомним, заслуженный тренер России Сергей Гимаев ушел из жизни 18 марта в результате сердечного приступа. Гимаев скончался во время матча ветеранов в Туле. Ему было 62 года.

В качестве игрока он выступал за куйбышевский и петербургский СКА, ЦСКА и сборную СССР. Сергей Гимаев - многократный чемпион СССР (1978—1985), обладатель Кубка СССР (1977, 1979), многократный обладатель Кубка европейских чемпионов.

С 1986 года работал тренером с юношескими сборными страны 1972 и 1973 годов рождения. С командой 1978 года рождения, помогая Владимиру Шадрину, стал чемпионом Европы.

С 2000-х годов Гимаев работал комментатором и хоккейным экспертом.