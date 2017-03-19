Александр Бубнов: «Уфа» неуступчива, «Краснодару» будет непросто

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 20-го тура РФПЛ «Краснодар» - «Уфа».

- «Уфа» неуступчива, «Краснодару» будет непросто. Однако хозяевам нужно закрепляться в еврокубковой зоне и сокращать отставание от первой тройки. Прогноз - 1:0 в пользу «Краснодара», - цитирует Бубнова Sportbox.

Напомним, что матч состоится сегодня в 16:30 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.