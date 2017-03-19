Андрей Червиченко: «Краснодар» обыграет «Уфу» со счетом 2:0

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко дал прогноз на встречу 20-го тура чемпионата России, в которой «Краснодар» примет «Уфу».

- Несмотря на успехи уфимцев при Семаке, думаю, «Краснодар» одержит победу. Счет будет примерно 2:0, - считает Червиченко. - Скажется ли на команде Шалимова то, что она в четверг играла в Лиге Европы? Не думаю. Не сказал бы, что краснодарцы много сил в том матче оставили. Сыграли без огня, без экспрессии, как-то тягуче, как кисель.

Игра начнется сегодня в 16:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.