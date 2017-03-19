Квартальнов будет отправлен в отставку, ЦСКА ведет переговоры с Быковым

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов и его тренерский штаб будут отправлены в отставку, несмотря на действующий еще два года контракт, сообщает «БИЗНЕС Online».

Напомним, в полуфинале Западной конференции армейцы проиграли «Локомотиву» (2-4). В прошлом сезоне команда Квартальнова в финале Кубка Гагарина уступила магнитогорскому «Металлургу» (3-4), а в 2015 году - в финале конференции СКА (3-4).

По данным «БИЗНЕС Online», наиболее вероятным кандидатом на пост главного тренера ЦСКА является Вячеслав Быков, с которым уже ведутся переговоры. 56-летний специалист возглавлял армейцев на протяжении пяти сезонов (2004 - 2009).